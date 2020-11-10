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Азербайджан готовит атаки в направлении Мартуни и Красного рынка: АО владеет ситуацией

Азербайджан готовит атаки в направлении Мартуни и Красного рынка: АО владеет ситуацией

На всех основных направлениях линии фронта ВС Азербайджана наносят ракетно-артиллерийские удары и массово используют беспилотные летательные аппараты, обстреливая населенные пункты, гражданскую инфраструктуру и даже гражданские автомобили. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе АО Арцаха, враг использует артиллерию по всей линии фронта, готовясь нанести удар в направлении Мартуни и Красного рынка.

Подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией, предпринимая соответствующие шаги, чтобы держать под контролем дальнейшее развитие ситуации. 


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