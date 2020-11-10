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В результате обстрела ВС Азербайджана в Степанакерте ранены мирные жители

В результате обстрела ВС Азербайджана в Степанакерте ранены мирные жители

В результате ракетного обстрела Азербайджаном столицы Арцаха Степанакерта есть раненые. Об этом сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Открытие огня из запрещенного оружия в направлении населения мирных населенных пунктов является военным преступлением.

В этот момент Степанакерт снова становится мишенью врага.

Столица Арцаха подвергается артиллерийскому обстрелу. Есть раненые среди мирного населения.

Пожарные спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят работы по тушению пожаров по разным адресам», - говорится в сообщении.


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