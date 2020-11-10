По факту сбитого Азербайджаном вертолета ВКС РФ возбуждено уголовное дело

В прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по факту поражения азербайджанскими вооруженными силами вертолета ВКС Российской Федерации на территории Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, уголовное дело возбуждено по пп. 1, 6, 13 ст. 104 и ч.2 ст. 384 УК Армении. - убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма и развязывание или ведение агрессивной войны.

9 ноября 2020 года около 18:30 вооруженные силы Азербайджана поразили из ракетного комплекса вертолет вооруженных сил России Ми-24 с российскими опознавательными знаками, осуществлявший полет над селом Ерасх Араратской области. В результате два человека погибли и один получил ранение.

В тот же день министерство иностранных дел Азербайджана официально подтвердило факт поражения вышеупомянутого вертолета, находившегося на балансе ВС РФ.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие передано СК Армении.

На месте происшествия также находятся представители Следственного комитета при прокуратуре Южного военного округа Российской Федерации.