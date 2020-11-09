Время в Ереване: 11:07:36,   10 Ноябрь

ВС Азербайджана в течение дня более 10 раз обстреляли Степанакерт ракетами дальнего действия

ВС Азербайджана в течение дня более 10 раз обстреляли Степанакерт ракетами дальнего действия

ВС Азербайджана в течение дня более 10 раз обстреляли Степанакерт. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по ЧС Арцаха.

«В течение дня Азербайджан продолжал вести огонь по мирным населенным пунктам Арцаха, в частности, Степанакерту. Город был обстрелян ракетами дальнего действия более 10 раз, особенно днем. Цель, как всегда, - гражданская инфраструктура, коммуникации столицы и многоквартирных домов, спальные районы, даже круговой парк имени С. Шаумяна. В городе много разрушений. Пострадавших нет.

Военных объектов в обстрелянных ракетами районах нет», - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации