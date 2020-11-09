Сбив вертолет ВКС РФ, Азербайджан совершил агрессии и против Армении, и против РФ: Арутюнян

Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян считает очевидной агрессией уничтожение азербайджанскими вооруженными силами российского вертолета Ми-24 на суверенной территории Республики Армения. Арутюнян сказал об этом в беседе с Арменпресс.

«Поражение подразделениями ПВО Азербайджана вертолета Ми-24 ВКС РФ, нашего союзника, на суверенной территории Республики Армения является явной агрессией и нападением как на Армению, так и на Россию. Азербайджан четко видел, что вертолет летел по территории Армении, и очевидно, что он не представлял угрозы. Несмотря на это обстоятельство, они применили противовоздушную оборону и сбили вертолет.

С другой стороны, сбит вертолет 102-й российской военной базы, а нападение на вертолеты и самолеты считается нападением на данную страну, в данном случае - на Россию, поскольку воздушное судно является территорией данного государства. В данном случае грубо нарушены основные принципы и постулаты международного права», - подчеркнул Арутюнян», - подчеркнул Арутюнян.

Главный советник премьер-министра Армении считает необходимым рассмотреть также прямое участие Турции в нападении на вертолет союзника Армении, так как вертолет был сбит из Нахичевани, который находится под контролем Турции.

«Очевидно, что характер и направление полета вертолета не могли считаться угрозой для азербайджано-турецкой стороны и в этом смысле какие-либо аргументы неприемлемы. Это похоже на турецкий стиль, когда был сбит российский Су-24 в Сирии», - заключил Арутюнян.

Напомним, что 9 ноября, около 18:30, когда вертолет ВКС РФ сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы неподалеку от границы с Азербайджаном, азербайджанские силы сбили Ми-24 на суверенной территории Армении.

"Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", — отметили в МО РФ.

В результате погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.

Азербайджанская сторона признала, что сбила российский вертолет Ми-24 на суверенной территории Республики Армения. Азербайджанская сторона сообщила, что инцидент “носит характер случайности и не был направлен против российской стороны”. Азербайджан принeс извинения российской стороне и выразил готовность выплатить компенсацию в связи со случившимся.