Подразделения Армии обороны решительно обороняют Шуши: представитель АО

Представитель Армии обороны Республики Арцах Сурен Сарумян подчеркивает, что в течение последних 3-4 дней Азербайджан сосредоточил все свои усилия в направлении Шуши. По его словам, в этот период происходили упорные бои. Подразделения Армии обороны защищали, решительно защищают один из символов Арцаха, старинный город-крепость Шуши, они готовы, полны решимости с честью выполнить свою задачу. Как сообщает Арменпресс, Сарумян сказал об этом на пресс-конференции 9 ноября.

«В течение дня враг вновь атаковал Шуши, атакующие части и группы были обнаружены, подвергнуты огневому обстрелу и понесли большие потери. Отмечу, что на этом участке были взяты в плен двое азербайджанских военнослужащих», - сказал Сарумян.

По его словам, боевые действия в направлении Шуши продолжаются. «Есть такая тонкость: логика боевых действий предполагает развитие действий, предполагает определенный период, в течение которого происходят эти действия. О результатах боевых действий можно говорить только постфактум, когда они подошли к концу или уже закончились.

В этой связи хотел бы заверить наших соотечественников, что география боевых действий также предполагает определенные соображения тайны. Поэтому иногда говорить даже о территориальных достижениях нецелесообразно. В любом случае нам нечего скрывать от нашего народа. Пожалуйста, доверяйте официальной информации и следите только за официальными источниками», - сказал он.

По словам Сарумяна, одной из особенностей боевых действий является то, что азербайджанской стороне удалось проникнуть на территорию Арцаха в некоторых направлениях. «В районах, которые считаются зонами безопасности, наше отступление часто мотивировалось тактическими соображениями. То есть, когда действия ведутся на низменных территориях, а на высотах могут быть более благоприятные ландшафты, целесообразнее маневрировать и занять эти высоты, чтобы более эффективно противодействовать действиям врага, более эффективно атаковать его.

Действия на территории Арцаха врагу не будут прощены. Будьте уверены, что армия сможет победить врага, сдержать его агрессивные стремления, сможет безоговорочно выполнить поставленную задачу. Настроение войск боевое, пессимистических настроений нет, ребята сильны духом, готовы до конца защищать Родину», - сказал Сарумян.

Он добавил, что враг вел военные действия и на других участках фронта. «Наши войска на некоторых участках заняли более благоприятные позиции. За сутки в разных направлениях были уничтожены один вражеский танк, 4 единицы автотехники и 8 БПЛА. В ходе боевых действий в юго-западной части армейским частям удалось взять один танк противника и артиллерию в качестве трофеев», - сказал Сурен Сарумян.