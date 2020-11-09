Силового решения конфликта в Карабахе не существует: МИД РФ

Силового решения конфликта в Карабахе не существует, Москва не разделяет точку зрения Анкары по этому вопросу. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы очень четко характеризовали наш подход к нагорно-карабахскому урегулированию, говоря о том, что мы не видим силового, военного решения этой проблемы. Как вы слышали, наверное, неоднократно, из Анкары звучали другие заявления на этот счет.

Я могу лишь переподтвердить еще раз российскую точку зрения, что наша страна не поддерживает силовой путь разрешения, урегулирования этого кризиса, и мы как раз стремимся и призываем стороны к скорейшему прекращению боевых действий", - сказала Захарова.