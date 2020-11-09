Депутат НС Арцаха представил подробности о боевых действиях в Шуши

Бои в городе Шуши продолжались в течение всего дня. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью телеканалу «Еркир-медиа» заявил депутат Национального Собрания Республики Арцах, представитель АРФД Давид Ишханян.

«Боевые действия продолжаются весь день, в настоящее время трудно дать общую оценку. Если Армия обороны не делает соответствующих заявлений, я думаю, что во мнении политических властей можно усомниться, нельзя поддаваться всему этому. В конце концов, у армии есть свои проблемы, армия решает свои задачи», - сказал Ишханян.

Представитель Национального Собрания Республики Арцах отметил, что очень важно следить за публикациями пресс-службы Армии обороны и получать полную информацию из одного источника.