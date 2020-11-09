Минобороны РФ подтвердило крушение российского вертолета на территории Армении: ДОПОЛНЯЕТСЯ

Министерство обороны РФ подтвердило сообщение о крушении российского вертолета Ми-24 на территории Армении, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Инцидент произошел в понедельник около 18:30, когда вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы неподалеку от границы с Азербайджаном.

"Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", — говорится в сообщении.

В результате погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Командование 102-й российской военной базы проводит разбирательство, чтобы установить принадлежность стрелявших по вертолету.

20:56 - Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян в беседе со Sputnik Армения отметила, что армянская сторона окажет всестороннюю поддержку российской стороне в деле выявления обстоятельств крушения вертолета российских ВКС. По словам Степанян, армянская сторона всеми информационными и экспертными ресурсами окажет содействие с целью выяснения всех обстоятельств трагедии.