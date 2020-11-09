Арцрун Ованнисян чувствует себя хорошо
20:38, 9 Ноябрь, 2020
У представителя Минобороны Арцруна Ованнисяна были перепады артериального давления, сейчас он чувствует себя хорошо. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«У него были перепады артериального давления, сейчас он проходит обследование, самочувствие хорошее», - сказала Степанян.
Пресс-секретарь Минобороны опровергла распространенную в социальных сетях информацию об инфаркте у Ованнисяна.
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