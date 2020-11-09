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Арцрун Ованнисян чувствует себя хорошо

Арцрун Ованнисян чувствует себя хорошо

У представителя Минобороны Арцруна Ованнисяна были перепады артериального давления, сейчас он чувствует себя хорошо. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«У него были перепады артериального давления, сейчас он проходит обследование, самочувствие хорошее», - сказала Степанян.

Пресс-секретарь Минобороны опровергла распространенную в социальных сетях информацию об инфаркте у Ованнисяна.


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