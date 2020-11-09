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В Араратской области взорвался российский вертолет: СМИ сообщают, что его сбили из Нахичевани

В Араратской области взорвался российский вертолет: СМИ сообщают, что его сбили из Нахичевани

В областный кризисный центр Арарата 9 ноября, в 18:39 часов, поступил вызов о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье на пути, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает МЧС Армении.

На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления МЧС.

Источник Sputnik Армения сообщил, что российский вертолет был сбит из Нахичевани.


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