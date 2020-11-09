Бои за Шуши продолжаются
Бои за Шуши продолжаются. Как сообщает Арменпресс, об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.
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