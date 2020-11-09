Бадасян призвал страны ЕС к действиям, когда атакам подвергается человеческая жизнь

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян 9 ноября принял участие в дистанционной конференции министров юстиции Совета Европы под председательством Греции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и по связям с общественностью министерства юстиции Армении, поздравив власти Греции с принятием председательства в Совете Европы, министр посчитал символичным, что председательство Греции сосредоточено на выявлении и решении проблем в сфере верховенства закона.

Представив программу демократических реформ Армении, Рустам Бадасян отметил, что она направлена на повышение общественного доверия, независимости, беспристрастности, подотчетности судебной системы и обеспечение беспрепятственного доступа к правосудию.

«Одной из главных проблем наших реформ является пандемия, но проблема в данном случае не означает, что мы отказываемся от нашей повестки дня, мы корректируем наши проекты, пересматриваем наши приоритеты и движемся вперед.

Следующим серьезным вызовом является крупномасштабная военная агрессия, развязанная двумя государствами-членами Совета Европы, против Нагорного Карабаха. Эта агрессия имеет этническую основу и направлена против большего числа гражданских лиц. В агрессию вовлечены наемные террористы. Многие известные международные правозащитники охарактеризовали ситуацию на месте как «угрозу геноцида», - отметил министр юстиции Армении.

Бадасян назвал опасным тот факт, что террористы-джихадисты при активном участии другого государства-члена Совета Европы перемещаются из Сирии в Ливию и в регион, что подтверждается многочисленными обоснованными докладами спецслужб и подтверждается различными заявлениями глав государств.

В этом контексте Рустам Бадасян подчеркнул, что иногда в некоторых спорных вопросах в странах-членах мы наблюдаем быстрое реагирование и целенаправленные действия, и,к сожалению, мы часто видим большие колебания и, фактически, нулевые действия в тех случаях, когда человеческие жизни находятся под непосредственной угрозой из-за этнической принадлежности этих людей.

«Я призываю к действиям, когда подвергается нападению самая важная ценность - человеческая жизнь», - сказал министр юстиции Армении.