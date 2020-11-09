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Заре Синанян заразился коронавирусной инфекцией

Заре Синанян заразился коронавирусной инфекцией

Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян заразился коронавирусной инфекцией. Как передает Арменпресс, об этом сообщил заместитель Синаняна Ерем Симонян.


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