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Азиатские индексы - 09-11-20

Азиатские индексы - 09-11-20

ТОКИО, 9 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.12% и составил 24839.84 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.41% и составил 1681.90 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.86% и составил 3373.73 пункта, а HANG SENG вырос на 1.18% и составил 26016.17 пункта.


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