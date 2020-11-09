ШОС получила заявки 16 стран на вступление в организацию

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сохраняет настрой на дальнейшее расширение, в организацию поступило 16 заявок на вступление. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Тема расширения организации постоянно находится в повестке дня, поскольку организация не может саморазвиваться в ограниченном формате. Для эволюции требуется прилив "свежей крови", идей. Интерес к такому сотрудничеству проявляют очень многие государства", - сказал Хакимов на брифинге, организованном на площадке МИА "Россия сегодня".

Хакимов упомянул в качестве примера Индию, вступившую наряду с Пакистаном в организацию в 2017 году. По его словам, после этого вступления "мощь ШОС укрепилась значительно". "Если говорить о ШОС на сегодняшний день, это практически 60% территории всего Евразийского континента, порядка 45% населения всего земного шара... Это мощная организация, которая уверенно занимает свою нишу в системе международных отношений", - подчеркнул он.

Подтверждением авторитета ШОС, добавил спецпредставитель президента РФ, являются "16 заявок на столе". Готовность присоединиться к организации уже много лет выражают Иран, Афганистан, а также ряд других стран, напомнил Хакимов.

В состав ШОС сейчас входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнерами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2020 году в организации председательствует Россия.