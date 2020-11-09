Офис уполномоченного по делам диаспоры призывает армян России не поддаваться провокациям 

Азербайджан снова пытается прибегнуть к провокационным действиям на территории третьих стран. Как передает Арменпресс, об этом сообщает офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении, призывая быть бдительными, осторожными, не поддаваться провокациям.

«Уважаемые соотечественники, проживающие в России!

Азербайджан снова пытается прибегнуть к провокационным действиям на территории третьих стран, спровоцировать межнациональные столкновения и беспорядки. В этот период мы просим Вас быть бдительными, осторожными, не поддаваться провокациям, сотрудничать с местными правоохранительными органами.

Сейчас, каждый наш взгляд, усилия и потенциал должны быть направлены исключительно на Армению и Арцах», - отмечается в заявлении.