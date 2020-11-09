Путин отметил важность восстановления Сирии после конфликта

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сирии Башаром Асадом заявил, что важное значение имеет задача постконфликтного восстановления САР, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Принципиально важное значение на данном этапе имеет задача постконфликтного восстановления Сирии, и в первую очередь, возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Как известно, это является одним из ключевых условий основополагающих резолюций 2254 Совета Безопасности ООН", - сказал Путин Асаду в ходе встречи в режиме видеоконференции.