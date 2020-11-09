Время в Ереване: 11:07:36,   9 Ноябрь

Меркель отметила важную роль США для свободы и демократии в мире

Меркель отметила важную роль США для свободы и демократии в мире

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, отметила его опыт, знание Германии и Европы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы, немцы, непосредственно пережили и узнали на опыте, какую важную роль США играют для свободы и демократии в мире. Мы непосредственно пережили и узнали на опыте, какое большое значение имеют американо-немецкая дружба, трансатлантическое партнерство для Германии, для Европы и мира", - заявила Меркель журналистам в понедельник.

Она отметила, что "каждые четыре года весь мир следит с особым вниманием за выборами в США".

"Я сердечно поздравляют Джо Байдена с избранием 46-м президентом США. Джо Байден приносит с собой многолетний опыт внутренней и внешней политики. Он хорошо знает Германию и Европу. Я с удовольствием вспоминаю приятные встречи и разговоры с ним", - продолжила Меркель.

Она также поздравила Камалу Харрис с избранием вице-президентом, назвав ее "вдохновением, примером возможностей Америки". "С нетерпением жду знакомства с ней", - добавила канцлер.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации