Меркель отметила важную роль США для свободы и демократии в мире

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, отметила его опыт, знание Германии и Европы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы, немцы, непосредственно пережили и узнали на опыте, какую важную роль США играют для свободы и демократии в мире. Мы непосредственно пережили и узнали на опыте, какое большое значение имеют американо-немецкая дружба, трансатлантическое партнерство для Германии, для Европы и мира", - заявила Меркель журналистам в понедельник.

Она отметила, что "каждые четыре года весь мир следит с особым вниманием за выборами в США".

"Я сердечно поздравляют Джо Байдена с избранием 46-м президентом США. Джо Байден приносит с собой многолетний опыт внутренней и внешней политики. Он хорошо знает Германию и Европу. Я с удовольствием вспоминаю приятные встречи и разговоры с ним", - продолжила Меркель.

Она также поздравила Камалу Харрис с избранием вице-президентом, назвав ее "вдохновением, примером возможностей Америки". "С нетерпением жду знакомства с ней", - добавила канцлер.