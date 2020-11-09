Турция становится жертвой собственных амбиций: экономист

По убеждению экономиста Гранта Микаеляна, в случае применения серьезных санкций Турции будет сложно противостоять им.

На пресс-конференции в зале «Арменпресс» он отметил, что экономика Турции, в отличие от Ирана, гораздо более открыта, она основана на экспорте товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.

“Турции будет сложно противостоять санкциям, если они будут жесткими. Сегодня есть жесткие санкции от некоторых стран, в частности от Саудовской Аравии. Эмбарго Армении на турецкие товары возможно и не играет большой роли, но, оно важно, особенно в политическом плане”, - сказал специалист.

По словам Гранта Микаеляна, из-за экономических трудностей экономическая программа Эрдогана до 2023 года столкнется с проблемами. Им задумано множество крупных проектов. Их реализация сейчас под вопросом.

“Турция становится жертвой собственных амбиций, это наносит ущерб ее экономике. Она рискует своими долгосрочными инвестициями. Сейчас обсуждается вопрос о санкциях, все знают, что Турция уязвима. В ЕС есть страны, которые выступают против санкций против Турции, но не исключено, что эти позиции изменятся. И особенно на фоне того, что Турция прямо или косвенно создает. Как известно, усиление терроризма в Европе связано и с арцахской войной. Таким образом, вокруг Турции создается неблагоприятная обстановка”, - сказал он.

Экономист отметил, что Турция постарается компенсировать это за счет инвестиций в исламские страны, с которыми поддерживает хорошие отношения. Активизация внешней политики Турции преследует и экономические цели.