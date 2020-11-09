В аэропорту Симферополя установлен бюст Айвазовского

В аэропорту Симферополя состоялась церемония открытия бюста великого мариниста Ивана Айвазовского.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, торжественная церемония транслировалась в эфире телеканала “Крым 24”.

Автором пьедестала и бюста общим весом более 4 тонн и высотой 3,5 метра является народный художник России, академик, профессор Салават Щербаков.

Бюст художника установлен напротив пассажирского терминала аэропорта Симферополя.

“Присвоение аэропорту Симферополя имени нашего великого соотечественника, мариниста Ивана Айвазовского возложило на нас дополнительную ответственность не только качественно обслуживать наших пассажиров, но и знакомить прибывающих в Крым гостей с его творчеством. Сегодня очень важный день для нас, мы должны продолжить развитие этой концепции”, - заявил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин на церемонии открытия бюста.