Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован

Работа по урегулированию в Сирии, проводимая Россией совместно с Ираном и Турцией, показывает свою эффективность - очаг международного терроризма там фактически ликвидирован. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая прошла в режиме видеоконференции.

Путин подчеркнул, что Россия продолжает прилагать активные усилия по "содействию долгосрочному урегулированию в Сирийской Республике, восстановлению ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности".

"В этой связи нельзя не отметить и эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием наших партнеров из Ирана и Турции, - заметил российский лидер. - Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован".

Кроме того, по словам Путина, в Сирии "заметно снижен уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций".