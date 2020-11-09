Минздрав призывает лиц из групп риска вакцинироваться от сезонного гриппа

Министерство здравоохранения выступило с заявлением, в котором призывает лиц из групп риска пройти вакцинацию от сезонного гриппа. «Арменпресс» представляет заявление Министерства здравоохранения Армении.

“В эти дни все внимание общественности приковано к крупномасштабной войне, развязанной Азербайджаном. В этом контексте другие вопросы, похоже, отодвинуты на второй план. В то же время наблюдается заметный рост заболеваемости COVID-19 по всей Армении, а также обострение острых респираторных инфекций и сезонного гриппа, что еще больше обременяет систему здравоохранения во время войны. В результате перегрузки системы здравоохранения уже наблюдается нехватка больничного фонда, увеличилось количество смертей. Если по поводу COVID-19 общественность выражает обеспокоенность, то, похоже, о сезонном гриппе вообще забыли, хотя есть лучший и наиболее эффективный способ предотвратить его - вакцинация. Она практикуется уже в течение нескольких десятилетий.

Напомним, что все поликлиники республики обеспечены вакциной от сезонного гриппа, и все лица из групп риска, которые еще не получили вакцину от сезонного гриппа, для вакцинации могут обратиться в свою поликлинику. Вакцинация проводится бесплатно в рамках госзаказа с приоритетом групп риска: беременные, дети от 6 месяцев до 5 лет, люди старше 65 лет, диабетики, люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, фельдшеры, военнослужащие, военные. Вакцинация будет доступна и для других групп населения, но в конце ноября этого года, если люди из групп риска откажутся от вакцины, предназначенной для них.

Еще раз призываем вас, если вы еще не сделали прививку от сезонного гриппа, сходить в поликлинику, сделать прививку, обезопасив себя и своих близких”.