В Турции ожидания не оптимистичны, страдает экономика: мнение экономиста

Отставка председателя Центрального банка Турции, министра финансов говорит о том, что финансовый кризис в стране признается на высшем уровне. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» политолог, экономист Грант Микаелян отметил, что когда происходят отставки, это означает, что выход из ситуации невозможен. По последним данным, турецкая лира упала до 8,3 за доллар. Турецкая валюта неуклонно падает уже в течение нескольких недель. По словам Гранта Микаеляна, около десяти лет назад турецкая лира составляла 1,6 доллара за доллар. На данный момент она фактически обесценилась в пять раз. В 2018 году, когда в Турции разразился экономический кризис, скорость девальвации лиры была выше, после чего она в некоторой степени восстановилась, но в последние месяцы она снова очень быстро снизилась. Экономисты отмечают, что на это влияют политические факторы, внешняя активность Турции и война.

Рассматривая эти факторы, мы видим, что турецкая лира стала очень уязвимой, в стране идет инфляция. Если в предыдущие годы был резерв, который не позволял роста цен на сырьевые товары в случае падения обменного курса, то сейчас такой возможности нет. Ожидания в Турции негативные, страдает экономика. Многие турецкие компании, в том числе и компании с государственным капиталом, реализуют крупные проекты. У этих компаний есть долги в долларах, а гарантом выступало турецкое государство. “Валютная ситуация делает эти долги дороже”, - объяснил Грант Микаелян.

Экономист отметил, что внешний баланс Турции намного ухудшился. Баланс импорт/экспорт ухудшился с момента распространения COVID-19. Отсутствие туризма также сыиграло большую роль. В Турции пытаются каким-то образом компенсировать это, восстановить туризм. Грант Микаелян отмечает, что эта работа ведется на фоне фальсификации правительством статистики COVID-19.

“Я бы сказал, что цифры снижены в десятки раз. Например, в мае СМИ писали, что уровень смертности в Стамбуле значительно вырос, а зарегистрированный показатель был очень низким. Смертность выросла и сейчас, но скрывается и это, по другим причинам. Делают это сознательно, чтобы не сорвать туристический сезон. Таким образом, Турция уязвима. Конечно, не стоит ожидать, что турецкая экономика скоро рухнет. То, что мы видим сейчас, - это среднесрочный процесс, хотя он довольно опасен для Турции”, - сказал он.

Чтобы облегчить ситуацию, Турция прибегла к продаже долларов США из государственных резервов. Эксперты отмечают, что, если бы не продажа резервов, эта девальвация валюты была бы выше.

“Следует отметить, что продажа резервов не спасет валюту в долгосрочной перспективе. Это означает, что либо Турция надеется, что ситуация через неделю или месяц сама каким-то образом разрешится, или же они действуют неграмотно. “Расходование резервов на сохранение местной валюты - опасная политика”, - добавил экономист.