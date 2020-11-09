Жители общины Личк продолжают содействовать передовой

Жители общины Личк Гегаркуникской области, в том числе и проживающие за рубежом продолжают оказывать содействие передовой.

Как заверил глава общины Личк Гнел Григорян, несколько дней назад проживающие за рубежом личкцы купили и отправили в Армению оборудование, медикаменты, медицинские принадлежности на 1 млн 710 000 рублей, которые уже предоставлены для нужд передовой. Кроме этого, еще полмиллиона рублей было предоставлено общинному фонду, на которые были куплены продукты питания и другие предметы первой необходимости и отправлены на фронт. С той же целью общинному фонду из-за рубежа было перечислено 430 000 рублей и 1 600 долларов, которые также полностью были использованы для оказания содействия фронту.

Жители общины Личк собрали 4 млн 326 000 драмов, приобретя для армянской армии продукты питания, одежду, медикаменты, оборудование и другие предметы. Процесс содействия носит продолжающийся характер.

Хосров Хлгатян