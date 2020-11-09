Штаб Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США

Представители штаба Джозефа Байдена направили в Управление общих служб США запрос о признании политика избранным президентом страны. Об этом сообщает Fox News.

В документе утверждается, что победа демократа на выборах получила "независимое подтверждение", в связи с чем ведомство должно "безотлагательно признать Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом".

"Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, продемонстрирует ли федеральное правительство ясно и без промедления готовность выполнить волю американского народа и осуществить гладкую и спокойную передачу власти", - говорится в обращении,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Ранее газета Politico сообщила, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается признавать победу Байдена на президентских выборах. Как объяснили эксперты, без подтверждения главы ведомства Байден не сможет получить доступ к финансовым ресурсам, что, в свою очередь, может помешать реализации его мер.

Ведущие американские СМИ сообщили о победе на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он также провозгласил себя победителем. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение, его адвокаты подготовили иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.