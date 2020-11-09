Онлайн-петиция о лишении Мехрибан Алиевой почетного звания Посла доброй воли ЮНЕСКО

Известные армянские и зарубежные деятели искусства и науки начали онлайн-сбор подписей для лишения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой почетного звания Посла доброй воли ЮНЕСКО.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян.

Сбор подписей установлен на сайте Change.org, к нему прилагается открытое письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

“Мы считаем, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, представитель одного из самых коррумпированных, жестоких и репрессивных современных режимов, как политик, который несет полную ответственность за многочисленные нарушения прав человека, поощрение и осуществление политики ненависти в отношении армян на государственном уровне, а также за многочисленные военные преступления, совершенные азербайджанским руководством против армян, не должна оставаться Послом доброй воли ЮНЕСКО”, - говорится в письме.

Авторы открытого письма напомнили также заявления жены президента Азербайджана и первого вице-президента Азербайджана о том, что карабахский конфликт может быть решен только военным путем, а 30-летние переговоры были бессмысленными.

В письме, направленном генеральному директору ЮНЕСКО, отмечено также об объектах культуры, гражданских инфраструктур в Шуши и в Степанакерте, которые привели к разрушениям и человеческим жертвам.

Под открытым письмом подписались канадский кинорежиссер Атом Эгоян, солист группы SOAD Серж Танкян, канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян, израильский кинорежиссер Амос Гитай, ряд известных общественных и культурных деятелей, руководители различных образовательных учреждений, ученые.

К онлайн-сбору подписей уже присоединились около 23 000 человек.