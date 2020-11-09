Россия прилагает усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта

14:12, 9 Նոյեմբեր, 2020

Россия прилагает все возможные усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта политическим и дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Российская сторона по-прежнему прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков. Однако, пресс-секретарь президента РФ обошел вопрос о предложении Турции создать рабочую группу по Карабаху. “CNN Turk” первым сообщил об этом предложении. В ответ на уточняющий вопрос российских журналистов Песков заявил: “В субботу мы сообщили о темах, которые обсуждались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Эрдогана. Мне к этому нечего добавить. Тема Карабаха затрагивалась”.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, когда Азербайджан при поддержке Турции и с привлечением наемников-террористов из Сирии, Ливии совершил нападение на Арцах. Тяжелые бои идут на всех направлениях линия соприкосновения. Азербайджан применяет весь свой арсенал, даже запрещенное оружие - кассетные бомбы, фосфорное оружие, мишенью которых становятся мирное население и гражданские инфраструктуры. Азербайджан несет большие потери и в живой силе и в вооружении. В течение военных действий уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их.