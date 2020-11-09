СМИ сообщили о планах США ввести санкции против Ирана до ухода Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести против Ирана новые жесткие санкции в оставшееся до конца его правления время, сообщило издание Axios, ссылаясь на израильские источники.

По сообщению издания, Белый дом в координации с Израилем и несколькими странами Персидского залива продвигает план введения серии новых антииранских санкций в ближайшие десять недель, остающиеся до инаугурации Джо Байдена 20 января,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

Axios пишет, что в воскресенье в Израиль прибыл посланник администрации Трампа по Ирану Эллиот Абрамс, который провел встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и советником по национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом для обсуждения плана санкций. В понедельник Абрамс должен будет встретиться с министром обороны Израиля Бенни Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази, чтобы проинформировать их о плане.

По данным израильских источников издания, администрация Трампа считает, что такой новый "поток" санкций усилит давление на иранцев и усложнит для администрации Байдена возвращение к ядерной сделке 2015 года.

За последние несколько недель администрация Трампа при поддержке израильского дипломатического и силовых ведомств подготовила целевой список иранских организаций, которые будут подвергнуты санкциям. По данным израильских источников, планируемые санкции не связаны с иранской ядерной программой. Скорее всего, они будут отменены администрацией Байдена и откроют дверь для возобновления ядерной сделки 2015 года.