Арцахцы в Армении получат бесплатные курсы программирования

Фонд “Инкубатор предприятий”, руководствуясь своей миссией иметь крепкий тыл и воспитывать поколение, вооруженное знаниями в технологической сфере, в технологических центрах Гюмри и Ванадзора и в армяно-индийском Центре превосходства ИКТ для наших соотечественников из Арцаха проводит бесплатные курсы программирования. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Фонд “Инкубатор предприятий”.

В частности, курсы при сотрудничестве фонда с управлением образования Лорийской областной администрации уже начались в Ванадзорском технологическом центре. Учащиеся из Арцаха, участвуют в 8-недельных курсах, в ходе которых они изучат различные языки программирования и приобретут соответствующие знания: от игровых программ до технического английского.

Начались и бесплатные курсы, организованные Центром информационных технологий Гюмри специально для школьников из Арцаха. Успешно преодолев отборочный этап, участники получили возможность приобрести глубокие знания в следующих направлениях: языки программирования (Scratch, Kturtle, HTML, CSS, JavaScript,PHP), программы графического дизайна (Adobe Illustrator, Photoshop), Computer network, System administration. По словам организаторов, для участников организуются также и неформальные мероприятия, в том числе посещение культурных мест, просмотров мультфильмов и фильмов и т. д.

В армяно-индийском Центре превосходства ИКТ наши соотечественники, проживающие в Арцахе, смогут полностью бесплатно зарегистрироваться на следующих курсах программирования: ITeens-Web programming for teenagers, QA-Quality Assurance, Web programming.

“Учитывая сложившуюся ситуацию и необходимость изучения нашими соотечественниками из Арцаха новых специальностей, мы решили организовать подобные курсы. Надеемся, что участники приобретут определенные знания, найдут свое место в востребованной технологической сфере и приложат свои профессиональные навыки для укрепления и стабильного прогресса Родины”, - отметил директор Фонда “Инкубатор предприятий” Баграт Енгибарян.

Данные для связи: “Фонд Инкубатор предприятий” эл. адрес: [email protected]