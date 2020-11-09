Медицинская помощь раненым военнослужащим предоставляется надлежащим образом: Торосян

Медпомощь раненым военнослужащим оказывают десятки гражданских больниц в Ереване, областях, задержек в оказании медпомощи не бывает.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Медицинская помощь раненым организуется должным образом. Задействованы десятки гражданских больниц и в Ереване и за пределами Еревана. Не было и не может быть отказов или задержек в оказании медпомощи раненым военнослужащим, у нас есть и дополнительные ресурсы для различных развитий”, - сказал министр.

Касаясь ударов Азербайджана на медицинские учреждения, он отметил, что это осуждается и публично и письмами, адресованными международным структурам. Они считаются военными преступлениями, а также нарушением международных гуманитарных прав.

С 27 сентября Азербайджан при открытой поддержке Турции и наемных террористов начал войну против Арцаха. Противник атакует гражданские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе больницы и роддом.

Анна Григорян