В Аджарии мобилизовали спецназ из-за протестов оппозиции в Батуми

Глава департамента полиции Аджарской автономной республики Константин Ананиашвили назвал спокойной ситуацию на акции оппозиции в Батуми, а мобилизацию сил полиции, включая спецназ, - обычными мерами по защите порядка.

В беседе с журналистами он заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов будут зависеть от развития событий.

"На данном этапе перед Домом правительства Аджарии спокойная обстановка", - сказал он, назвав мобилизацию сил полиции, включая спецназ, обычными мерами, направленными на обеспечение общественного порядка во время подобных акций,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

Комментируя тот факт, что протестующие не подчиняются ограничительным мерам по борьбе с COVID-19, Ананиашвили заявил, что МВД будет действовать в соответствии с законом.

"Ждем развития событий", - добавил он.

Ранее в воскресенье участники проходящего в Батуми параллельно с Тбилиси митинга оппозиции перед зданием правительства Аджарской автономной республики заявили, что будут игнорировать введенные властями коронавирусные ограничения и переходят на режим 24-часового протеста.

Ранее несогласные с результатами прошедших 31 октября парламентских выборов и выборов в Верховный совет Аджарии представители оппозиционных партий в Батуми потребовали проведения новых выборов и отставки председателя Центризбиркома Грузии Тамары Жвании. Аналогичные требования прозвучали на митинге оппозиции в Тбилиси. В правящей партии "Грузинская мечта" требования оппозиции назвали абсурдными.