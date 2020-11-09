Время в Ереване: 11:07:36,   9 Ноябрь

Армия обороны уничтожает азербайджанскую группировку, обнаруженную в направлении Каринтака

Армия обороны уничтожает азербайджанскую группировку, обнаруженную в направлении Каринтака

Азербайджанская группировка, обнаруженная в направлении Каринтака, уничтожается ракетно-артиллерийскими ударами.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Противник несет большие потери. Кадры чуть позже”, - отметил Арцрун Ованнисян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации