Армия обороны уничтожает азербайджанскую группировку, обнаруженную в направлении Каринтака
Азербайджанская группировка, обнаруженная в направлении Каринтака, уничтожается ракетно-артиллерийскими ударами.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
“Противник несет большие потери. Кадры чуть позже”, - отметил Арцрун Ованнисян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 13:07 По инициативе МНОКС школам, где отсутствуют учителя, будет предоставлено компьютерное оборудование
- 12:56 В Аджарии мобилизовали спецназ из-за протестов оппозиции в Батуми
- 12:49 Провалились попытки нападений ВС Азербайджана в направлении Мартуни, Мартакерта и Тагаварда
- 12:24 За последние сутки в Армении от COVID-19 вылечился 731 человек
- 12:18 Армия обороны уничтожает азербайджанскую группировку, обнаруженную в направлении Каринтака
- 12:11 Армянская сторона сбила еще один азербайджанский БПЛА
- 12:11 Армия обороны Арцаха опубликовала видеозапись блестящей работы артиллеристов
- 11:48 СМИ сообщили о гибели 11 человек при атаке боевиков ИГ в Ираке
- 11:34 ЕС на ликвидацию последствий COVID-19 выделит Армении грант в размере более 35 млн евро
- 11:25 Омбудсмен Армении представил зверства Азербайджана делегации, возглавляемой баронессой Кокс
- 11:24 СМИ: Трамп планирует проводить митинги, чтобы оспорить результаты выборов
- 11:15 Четыре минуты насмешек и лжи: Алиев опозорил себя в эфире BBC
- 11:06 В Армении подтверждено 1 042 новых случая COVID-19
- 10:52 Бои под Шуши продолжаются: Армия обороны Арцаха пресекает все инициативы Азербайджана
- 10:30 Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов
- 10:21 На участке Шуши-Карин шли интенсивные бои: азербайджанские группировки отступили с большими потерями
- 10:05 В Нидерландах “Армениа фондс” собрал 412 387 евро: сумма будет направлена в Арцах
- 10:03 Степанакерт обстреливается ракетами дальнего радиуса действия: мишени - жилые кварталы
- 09:35 Цены на непродовольственные товары за месяц выросли на 0,7%, тарифы на услуги не изменились
- 09:15 Объем продукции сельского хозяйства и рыболовства вырос на 0,6%
- 09:04 После полуночи Азербайджан обстрелял Степанакерт кассетными ракетами дальнего радиуса действия
- 08.11-22:19 В настоящий бои продолжаются, ситуацию можно оценить положительно: Арцрун Ованнисян
- 08.11-21:47 Министр финансов Турции уходит в отставку
- 08.11-21:23 Никол Пашинян направил поздравительное послание избранному президенту США Джо Байдену
- 08.11-21:14 Генрих Мхитарян посвятил свой первый хет-трик в составе «Ромы» армянскому народу
21:16, 04.11.2020
Просмотрели 3744 раз Азербайджанская диверсионная группа заманила машину “Скорой помощи” в ловушку и убила военврача
19:31, 03.11.2020
Просмотрели 3590 раз Автор проекта WarGonzo поделился впечатлениями от встречи с президентом Арцаха
21:56, 03.11.2020
Просмотрели 3359 раз Зеленский приказал приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном: ZN
21:23, 03.11.2020
Просмотрели 2694 раз Турция отстранила от командования министра обороны Азербайджана: WarGonzo
20:12, 08.11.2020
Просмотрели 2563 раз Думаю, завтра завершится битва за Шуши:Арцрун Ованнисян - ДОПОЛНЯЕТСЯ