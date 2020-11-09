Армия обороны уничтожает азербайджанскую группировку, обнаруженную в направлении Каринтака

Азербайджанская группировка, обнаруженная в направлении Каринтака, уничтожается ракетно-артиллерийскими ударами.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Противник несет большие потери. Кадры чуть позже”, - отметил Арцрун Ованнисян.