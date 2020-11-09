Армия обороны Арцаха опубликовала видеозапись блестящей работы артиллеристов

Армия обороны Арцаха опубликовала видеозапись, в которой представила работу артиллеристов высочайшей эффективности, отметив, что они действуют блестяще. Как передает «Арменпресс», в видеоматериале артиллеристы заявляют, что от них не одна цель не укроется.

В районах, где есть необходимость в артиллеристах, они за короткое время с отличием выполняют все поставленные перед ними задачи. Ребята заверяют, что их боевой дух высок, настроение тоже. Они готовы продолжать борьбу до последнего.

“От имени наших ребят хочу сказать армянскому народу, чтобы он был спокоен. Уверяю вас, мы здесь, мы крепко стоим, не беспокойтесь”, - отмечает один из артиллеристов.