За последние сутки в Армении от COVID-19 вылечился 731 человек

По состоянию на 9 ноября в Армении от COVID-19 вылечились 64 910 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 40 569 пациентов. За последние сутки проведено 2 358 тестов, а в общем счете 441 174.

Таким образом, подтверждено 1 042 новых случаев COVID-19, вылечился 731 человек. По состоянию на 9 ноября в Армении всего подтверждено 107 466 случаев COVID-19.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 580 летальных исходов (увеличились на 21).

Зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 407.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян