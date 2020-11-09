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СМИ сообщили о гибели 11 человек при атаке боевиков ИГ в Ираке

СМИ сообщили о гибели 11 человек при атаке боевиков ИГ в Ираке

Члены террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) напали на наблюдательный пункт к западу от Багдада, в результате нападения погибли 11 человек, сообщают арабские СМИ.

По их данным, в результате атаки были убиты пять представителей Шиитского народного ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" и шесть местных жителей. Также сообщается о восьми раненых,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

Как уточняет TRT со ссылкой на источники, неизвестные на четырех автомобилях атаковали пост в районе Аль-Радхвания с применением гранат и автоматов. Армия и полиция начали операцию по поиску нападавших.


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