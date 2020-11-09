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СМИ: Трамп планирует проводить митинги, чтобы оспорить результаты выборов

СМИ: Трамп планирует проводить митинги, чтобы оспорить результаты выборов

Президент США Дональд Трамп планирует провести несколько митингов в попытке продлить борьбу за пересчет голосов в ряде штатов, сообщает портал Axios со ссылкой на советников американского лидера.

По данным издания, штаб Трампа готов объявить о создании команд для пересчета голосов в штатах Джорджия, Аризона и Пенсильвания.

Трамп на митингах планирует продемонстрировать свидетельства о смерти тех избирателей, которые якобы проголосовали, но на самом деле к моменту голосования уже скончались. Ранее американские СМИ сообщали, что в стране были несколько случаев голосования "мертвых душ",сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

В целом штаб занимается поиском адвокатов и наймом сотрудников, которые будут распространять информацию, составлять сообщения для прессы о действиях Трампа и исках в рамках судебных баталий.

По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.


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