Омбудсмен Армении представил зверства Азербайджана делегации, возглавляемой баронессой Кокс

Омбудсмен Армении Арман Татоян 9 ноября принял делегацию, возглавляемую баронессой Керолайн Кокс, в составе которой заместитель директора благотворительной организации баронессы “Hart” и два журналиста.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис Омбудсмена Армении.

Омбудсмен представил членам делегации все военные преступления, совершенные азербайджанскими вооруженными силами в отношении мирных жителей Армении и Арцаха, которые основаны на работе по сбору фактов Защитника прав человека.

Арман Татоян подробно представил убийства и нанесенный ущерб в Гегаркуникской и в Сюникской областях Армении.

“Азербайджанские нападения в соцсетях сопровождаются словами ненависти к армянам. Наши исследования показывают, что видеоматериалы об армянских пленных и фотографии жертв с армянской стороны распространяются в интернете, становясь темой для распространения слов ненависти и хвальбы”, - отметил омбудсмен, заключив, что конечной целью азербайджанской стороны является этническая чистка Арцаха.

Делегации были представлены конкретные доказательства жестокости азербайджанской стороны, в том числе и последствия применения в Арцахе оружия массового уничтожения, содержащего химические элементы (возможно, белый фосфор), о чем Защитники прав человека Армении и Арцаха опубликовали совместный доклад.

Баронесса Керолайн Кокс поблагодарила за подробное представление ситуации в Арцахе и Армении и выразила желание в случае возможности посетить Арцах, чтобы на месте зафиксировать реальную ситуацию. Омбудсмен выразил готовность в случае получения разрешения лично сопровождать делегацию баронессы.