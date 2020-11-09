Четыре минуты насмешек и лжи: Алиев опозорил себя в эфире BBC

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не упускает возможностей дискредитировать себя. На этот раз его высмеяли на BBC, так как он не гнушался от очередного распространения лжи в международных СМИ.

Он назвал дезинформацией факты не только армянской стороны, но и корреспондента авторитетного BBC в Степанакерте, Human Rights Watch, свидетельствующие о нападениях Азербайджана на мирное население Арцаха с применением кассетных видов оружия и других. Как передает «Арменпресс», Алиев в интервью тому же СМИ репортаж корреспондента BBC назвал дезинформацией.

На замечание журналиста о том, что корреспондент BBC, работающий в Степанакерте, зафиксировал, что местное мирное население, гражданские населенные пункты и инфраструктуры находятся под прицелом Азербайджана, Алиев отметил, что он сомневается в этом свидетельстве.

“Я сомневаюсь в этом свидетельстве. Это может быть ложная информация”, - отметил Алиев.

На следующее замечание о том, что азербайджанская сторона применила в отношении населения Арцаха кассетное оружие, о чем есть свидетельства, фотографии, видеоматериалы, а также все это подробно документировано Human Rights Wathc, президент Азербайджана вновь отметил, что все это ложь.

- Мы не использовали их, это тоже ложная информация.

- Все это ложная информация?

- Да, а почему бы и нет?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря об ударах, нанесенных по Шушинской церкви Казанчецоц, отметил, что это могли быть ошибки их артиллерии, а на замечание журналиста о том, возможно ли в течение одного дня два раза ошибиться, Алиев ответил - да.