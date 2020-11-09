Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов
10:30, 9 Ноябрь, 2020
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших в боях за защиту Родины.
- Григорян Карен Арбенович, 2001 г. р.
- Саакян Армен Арманович, 2000 г. р.
- Дадамян Армен Валерьевич, резервный состав, 1980 г. р.
- Цатурян Альберт Артурович, резервный состав, 1991 г. р.
- Гагреян, Гор Степанович, резервный состав, 1996 г. р.
- Аветисян Мартун Папишевич, доброволец, 1960 г. р.
- Григорян Артур Володьевич, 1977 г. р.
- Ованнисян Вардан Геворкович, 2001 г. р.
- Ованнисян Гарник Каренович 2001 г. р.
- Галстян Тигран Гарникович, 2000 г. р.
- Сукиасян Степа Сардарович, 2001 г. р.
- Киракосян Айк Арцвикович, 1986 г. р.
- Барсегян Роберт Вараздатович, доброволец, 1998 г. р.
- Еганян Гарник Феликсович, 2001 г. р.
- Закарян Гарник Сисакович, 1976 г. р.
- Галустян Вагаршак Сережаевич, 1989 г. р.
- Манукян Арарат Гагикович, 1983 г. р.
- Варданян Артак Усикович, 1986 г. р.
- Хачатрян Ким Симонович, доброволец, 1995 г. р.
- Аршакян Рубен Самвелович, 1983 г. р.
- Карапетян Амаяк Гришаевич, 1979 г. р.
- Чобанян Арутюн Саркисович, 1993 г. р.
- Григорян Давид Камоевич, доброволец, 1996 г. р.
- Галстян Артур Суренович, 1964 г. р.
- Асатрян Карен Геворкович, 1980 г. р.
- Адамян Геннадий Георгиевич, резервный состав, 1956 г. р.
- Акопян Карапет Ншанович, 1997 г. р.
- Погосян Артур Сисакович, 1997 г. р.
- Бабаджанян Геворг Давидович, 2001 г. р.
- Минасян Армен Смбатович, 2001 г. р.
- Меликсетян Карен Арменович, 2001 г. р.
- Карапетян Граат Пайлакович, 1983 г. р.
- Бабаян Ашот Манасерович, 1983 г. р.
- Габриелян Гагик Аветисович, резервный состав, 1952 г. р.
- Петикян Карен Варданович, 1998 г. р.
- Тигранян Аракел Тигранович, 2002 г. р.
- Сукиасян Айк Артушевич, 1996 г. р.
- Согомонян Артак Согомонович, 1990 г. р.
- Сукиасян Арутюн Арменович, 1997 г. р.
- Маргарян Сережа Амаякович, 1991 г. р.
- Шагинян Акоп Артакович, 1987 г. р.
- Арутюнян Григор Левонович, резервный состав, 1984 г. р.
- Пандунц Сос Мушегович, 2001 г. р.
- Арутюнян Ованнес Жирайрович, резервный состав, 1991 г. р.
До публикации этих имен было известно о 1 177 погибших.
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