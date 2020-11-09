Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших воинов

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена воинов, погибших в боях за защиту Родины.

Григорян Карен Арбенович, 2001 г. р. Саакян Армен Арманович, 2000 г. р. Дадамян Армен Валерьевич, резервный состав, 1980 г. р. Цатурян Альберт Артурович, резервный состав, 1991 г. р. Гагреян, Гор Степанович, резервный состав, 1996 г. р. Аветисян Мартун Папишевич, доброволец, 1960 г. р. Григорян Артур Володьевич, 1977 г. р. Ованнисян Вардан Геворкович, 2001 г. р. Ованнисян Гарник Каренович 2001 г. р. Галстян Тигран Гарникович, 2000 г. р. Сукиасян Степа Сардарович, 2001 г. р. Киракосян Айк Арцвикович, 1986 г. р. Барсегян Роберт Вараздатович, доброволец, 1998 г. р. Еганян Гарник Феликсович, 2001 г. р. Закарян Гарник Сисакович, 1976 г. р. Галустян Вагаршак Сережаевич, 1989 г. р. Манукян Арарат Гагикович, 1983 г. р. Варданян Артак Усикович, 1986 г. р. Хачатрян Ким Симонович, доброволец, 1995 г. р. Аршакян Рубен Самвелович, 1983 г. р. Карапетян Амаяк Гришаевич, 1979 г. р. Чобанян Арутюн Саркисович, 1993 г. р. Григорян Давид Камоевич, доброволец, 1996 г. р. Галстян Артур Суренович, 1964 г. р. Асатрян Карен Геворкович, 1980 г. р. Адамян Геннадий Георгиевич, резервный состав, 1956 г. р. Акопян Карапет Ншанович, 1997 г. р. Погосян Артур Сисакович, 1997 г. р. Бабаджанян Геворг Давидович, 2001 г. р. Минасян Армен Смбатович, 2001 г. р. Меликсетян Карен Арменович, 2001 г. р. Карапетян Граат Пайлакович, 1983 г. р. Бабаян Ашот Манасерович, 1983 г. р. Габриелян Гагик Аветисович, резервный состав, 1952 г. р. Петикян Карен Варданович, 1998 г. р. Тигранян Аракел Тигранович, 2002 г. р. Сукиасян Айк Артушевич, 1996 г. р. Согомонян Артак Согомонович, 1990 г. р. Сукиасян Арутюн Арменович, 1997 г. р. Маргарян Сережа Амаякович, 1991 г. р. Шагинян Акоп Артакович, 1987 г. р. Арутюнян Григор Левонович, резервный состав, 1984 г. р. Пандунц Сос Мушегович, 2001 г. р. Арутюнян Ованнес Жирайрович, резервный состав, 1991 г. р.

До публикации этих имен было известно о 1 177 погибших.