Степанакерт обстреливается ракетами дальнего радиуса действия: мишени - жилые кварталы

Азербайджано-турецкие силы продолжают свои военные преступления, держа под прицелом населенные пункты и мирное население Арцаха. Как сообщили «Арменпресс» в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, Степанакерт обстреливается ракетами дальнего радиуса действия.

Мишенью являются многоквартирные дома, жилые кварталы, объекты гражданского общественного назначения.

На этих территориях нет ни одного военного объекта.

Представители международных СМИ, находящиеся в Степанакерте, утром 9 ноября зафиксировали непрекращающиеся взрывы и несмолкающий сигнал воздушной тревоги.