Цены на непродовольственные товары за месяц выросли на 0,7%, тарифы на услуги не изменились

На рынке непродовольственных товаров Армении в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года зафиксирован 0,6% рост цен. По сравнению с сентябрем - 0,7%. В сфере услуг в октябре этого года по сравнению с тем же месяцем 2019 зафиксирован рост тарифов на 1,4%, в сравнении с сентябрем 2020 года сохранился относительно стабильный уровень тарифов.

Как стало известно «Арменпресс» из Статистического комитета Республики Армения, в октябре 2020 года в республике по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован рост цен на ремонтные материалы, горюче-смазочные материалы - 0,1%, крупные бытовые приборы - 0,2%, мебель - 0,3%, бытовые приборы - 0,4%, чистящие средства - 0,7%, одежда - 2,7%, обувь различных типов -4,8%. В то же время, цены на ювелирные изделия снизились на 0,9%, а цены на посуду и бытовые предметы выросли на 0,3%.

В октябре 2020 года по сравнению с сентябрем в республике зафиксирован рост цен на бензин и дизельное топливо, соответственно, на 0.5% и 0.8%.