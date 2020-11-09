Объем продукции сельского хозяйства и рыболовства вырос на 0,6%

Объем продукции сельского хозяйства и рыболовства в Армении в январе - сентябре 2020 года составил 576 млрд 845.2 млн драмов (более 1 млрд 191.3 долларов США), что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 0.6%.

Как стало известно «Арменпресс» из Статистического комитета Республики Армения, в сельском хозяйстве за первые 9 месяцев текущего года было получено продукции на 555 млрд 211.2 млн драмов (рост по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 0,5%), из которых продукция растениеводства составила 305 млрд 309.9 млн драмов (снижение на 0,4%), животноводства - 249 млрд 901.5 млн долларов (рост на 1,6%).

В сфере рыбоводства в январе - сентябре 2020 года продукция составила 21 млрд 633.8 млн драмов, что на 3.0% больше показателя аналогичного периода прошлого года.