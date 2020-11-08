Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом матча «Дженоа» - «Рома»

Лучшим футболистом матча «Дженоа» - «Рома» признан капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян.

Как сообщает Арменпресс, по результатам голосования, проведенного «Ромой» в Твиттере, Мхитарян был признан лучшим, так как другого кандидата не было.

В 7-м туре чемпионата Италии по футболу «Рома» провела выездную встречу с «Дженоа». Армянский полузащитник воспользовался возможностью на дополнительной минуте первого тайма, головой отправив мяч в ворота соперника.

«Дженоа»сравнял счет в начале второго тайма. Однако на 66-й минуте тот же Мхитарян снова забил «Дженоа», став автором дубля. Не удовлетворившись достигнутым, Мхитарян на 85-й минуте сделал хет-трик. «Дженоа» - «Рома» - 1: 3.