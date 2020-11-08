В результате обстрела Азербайджаном Степанакерта ранен один мирный житель
ВС Азербайджана в районе 18:30 часов начали обстреливать столицу Арцаха Степанакерт, в результате чего ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.
«Ситуация в населенных пунктах Арцаха в течение дня была стабильно напряженной.
Спокойная обстановка в Степанакерте сохранялась до 18:30.
Несколько минут назад город подвергся обстрелу. Среди гражданского населения есть один пострадавший.
Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказали раненому первую помощь и доставили его в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.
В Мартакерте сигнал воздушной тревоги сегодня звучал два раза. Враг попытался применить по городу военную авиацию.
Ситуация в Мартуни снова была неспокойной. Здесь во второй половине дня враг применил тяжелую артиллерию для поражения гражданской инфраструктуры.
Относительно спокойная ситуация сохраняется в Аскеранском, Кашатагском и Шаумянском районах», - говорится в сообщении.
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