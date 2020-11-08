В результате обстрела Азербайджаном Степанакерта ранен один мирный житель

ВС Азербайджана в районе 18:30 часов начали обстреливать столицу Арцаха Степанакерт, в результате чего ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

«Ситуация в населенных пунктах Арцаха в течение дня была стабильно напряженной.

Спокойная обстановка в Степанакерте сохранялась до 18:30.

Несколько минут назад город подвергся обстрелу. Среди гражданского населения есть один пострадавший.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказали раненому первую помощь и доставили его в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

В Мартакерте сигнал воздушной тревоги сегодня звучал два раза. Враг попытался применить по городу военную авиацию.

Ситуация в Мартуни снова была неспокойной. Здесь во второй половине дня враг применил тяжелую артиллерию для поражения гражданской инфраструктуры.

Относительно спокойная ситуация сохраняется в Аскеранском, Кашатагском и Шаумянском районах», - говорится в сообщении.