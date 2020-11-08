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Министры обороны и иностранных дел Турции посетили Баку

Министры обороны и иностранных дел Турции посетили Баку

Министр обороны Турции Хулуси Акар и министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу посетили столицу Азербайджана Баку. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Министры Турции уже провели встречу  с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В последнее время участились визиты военно-политического руководства Турции в Азербайджан.

Российский "Коммерсант" опубликовал обширную статью, в которой отмечалось, что 28-30 сентября министр обороны Турции находился в Баку и лично руководил развязанной войной против Арцаха.

Трижды во время боевых действий против Арцаха, развязанных Азербайджаном с 27 сентября при поддержке Турции  наемных террористов, объявлялся  режим  прекращения огня:  10 октября при посредничестве   России, 18 октября – Франции  и 26 октября - США, но через несколько минут после вступления соглашений в силу Азербайджан нарушал их и начинал   атаки, продолжая  бомбить линию фронта и мирные населенные пункты.


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