Министры обороны и иностранных дел Турции посетили Баку

Министр обороны Турции Хулуси Акар и министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу посетили столицу Азербайджана Баку.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Министры Турции уже провели встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В последнее время участились визиты военно-политического руководства Турции в Азербайджан.

Российский "Коммерсант" опубликовал обширную статью, в которой отмечалось, что 28-30 сентября министр обороны Турции находился в Баку и лично руководил развязанной войной против Арцаха.

Трижды во время боевых действий против Арцаха, развязанных Азербайджаном с 27 сентября при поддержке Турции наемных террористов, объявлялся режим прекращения огня: 10 октября при посредничестве России, 18 октября – Франции и 26 октября - США, но через несколько минут после вступления соглашений в силу Азербайджан нарушал их и начинал атаки, продолжая бомбить линию фронта и мирные населенные пункты.