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Микаел Амбарцумян освобожден от должности заместителя директора СНБ Армении

Микаел Амбарцумян освобожден от должности заместителя директора СНБ Армении

Указом президента Армении Армена Саркисяна Микаел Амбарцумян освобожден от должности заместителя директора Службы национальной безопасности. 

Как  передает Арменпресс,  указ опубликован на официальном сайте президента Армении.

"По предложению Премьер-министра и в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также частью 2 статьи 18 Закона о службе в органах национальной безопасности, освободить Микаела Амбарцумяна от должности заместителя директора Службы национальной безопасности Армении», - говорится в указе. 

Другим указом президента Амбарцумян освобожден от должности исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности.

11 августа 2020 года указом президента Республики Армения полковник Микаел Амбарцумян был назначен заместителем директора Службы национальной безопасности Республики Армения, а 8 октября 2020 года - исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности Республики Армения.
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