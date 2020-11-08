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Премьер-министр Армении представил президенту предложение об увольнении и.о. директора СНБ

Премьер-министр Армении представил президенту предложение об увольнении и.о. директора СНБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян внес на рассмотрение президенту Армении Армену Саркисяну предложение о  снятии с  должности  исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности, полковника Микаела Амбарцумяна.

В беседе с  Арменпресс эту информацию подтвердила помощник президента РА Асмик Петросян. 

11 августа 2020 года указом президента Республики Армения полковник Микаел Амбарцумян был назначен заместителем директора Службы национальной безопасности Республики Армения, а 8 октября 2020 года - исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности Республики Армения.
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