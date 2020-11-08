Потери Азербайджана — 7630 человек

По состоянию на 8 ноября, в результате широкомасштабной агрессии и боевых действий против Арцаха в армии Азербайджана погибло 7630 человек.

Как сообщает Арменпресс, Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 262 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 784 единиц бронетехники, 6 ТОС.

По данным одних суток, повреждено 2 БПЛА противника, 35 единиц бронетехники, 120 потерь в живой силе (эти данные учтены в общей сумме).