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Потери Азербайджана — 7630 человек

Потери Азербайджана — 7630 человек

По состоянию на 8 ноября, в результате широкомасштабной агрессии и боевых действий против Арцаха в армии Азербайджана погибло 7630 человек.

Как сообщает Арменпресс, Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 262 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 784 единиц бронетехники, 6 ТОС.

По данным одних суток, повреждено 2 БПЛА противника, 35 единиц бронетехники, 120 потерь в живой силе (эти данные учтены в общей сумме).


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