В Турции требуют отставки министра финансов

Турецкая национальная валюта продолжает историческое падение. Как оппозиционные, так и беспристрастные законодатели требуют отставки министра финансов Турции Берата Албайрака – зятя президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее Албайрак говорил о девальвации лиры по отношению к доллару.

«Турция не имеет ничего общего с долларом. Если мы поднимем процентную ставку, валюта упадет, но это не наша проблема», - как сообщает Арменпресс сказал он,. После выступления настроение в обществе еще больше накалилось. В Интернете распространились карикатуры с заголовком «Зять, убивший экономику».

«В экономике пожар. Проблема с двигателем машины, а вы просто меняете шину и хотите, чтобы она сдвинулась с места. Вы довели эту чудесную страну до удручающего состояния», - написал в своем Twitter-аккаунте Ахмет Давутоглу.

7 ноября президент Эрдоган уволил председателя Центрального банка Турции Мурата Уйсала. Аналитики связывают решение Эрдогана с рекордным падением курса турецкой национальной валюты. В то же время в политических и аналитических кругах не видят возможности исправить ситуацию в короткие сроки.

6 ноября рейтинговое агентство FITCH заявило, что предпринятые усилия по восстановлению турецкой национальной валюты недостаточны. Аналитик агентства по Турции Дуглас Уинслоу сказал, что «жестких» шагов, предпринятых правительством Турции для восстановления лиры, недостаточно, чтобы остановить обесценивание национальной валюты.

«Турция не делает достаточно, чтобы остановить обесценивание лиры, валютные резервы и иностранная финансовая помощь не улучшили потенциальную слабость турецкой валюты, хотя и не сильно изменились со времени низкого прогноза Fitch в августе», - сказал Дуглас Уинслоу.

По состоянию на 7 ноября турецкая лира составляла 8–55 по отношению к доллару США и 10,16 по отношению к евро.

Подготовила Эрмине Минасян